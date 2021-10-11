Томский Роспотебнадзор – о проверках питания младших школьников

Качеству питания младших школьников Роспотребнадзор Томской области уделяет особое внимание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году на контроле управления Роспотребнадзора по Томской области находилось 1412 объектов для детей и подростков - это школы, детские сады, оздоровительные лагеря. Проведено 343 обследования. Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены на 204 объектах, сообщили в ведомстве.

- В соответствии с Поручением Президента РФ № ПР-1665, особое внимание уделяется вопросам организации здорового горячего питания обучающихся 1 - 4 классов, - уточнили сотрудники управления.

Специалисты отметили: при контроле за качеством и безопасностью питания учащихся на пищеблоках была отобрана 431 проба для исследований по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям пищевых продуктов, и 986 проб готовых блюд. Результаты исследований свидетельствуют об улучшении качества и безопасности пищевых продуктов и готовых блюд.

Тем не менее, без замечаний не обошлось. Так, по микробиологическим показателям не соответствовало требованиям техрегламента 0,2% готовых блюд (в 2020 г. - 0,5%). Количество смывов с посуды и предметов окружающей среды на пищеблоках, где обнаружены бактерии кишечной палочки, составило 1,4% (в 2020 -2,1%).

В Роспотребнадзоре добавили: по результатам контрольно-надзорных мероприятий юрлицам и индивидуальным предпринимателям выдано 204 предписания об устранении нарушений требований санитарных правил. Составлено 259 административных протоколов, ответственные оштрафованы.