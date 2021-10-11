Платные прививки от коронавируса в Томской области теперь доступны иностранцам

Прививки от коронавирусной инфекции на платной основе стали доступны иностранцам, проживающим в Томской области. Фото: Ксения Высотина

Прививки от коронавирусной инфекции на платной основе стали доступны иностранцам, проживающим в Томской области. Они могут вакцинироваться во врачебной амбулатории медицинского объединения «Здоровье» на Иркутском тракте, 15, стр.1. Об этом 11 октября сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

- Перед процедурой обязательно проводится врачебный осмотр, а после прививки иностранные граждане получают бумажный сертификат о вакцинации, - в частности, отметила Екатерина Фельзингер, генеральный директор объединения.

Уточним, вакцинация проводится (по предварительной записи) препаратом «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно по телефону 8 (3822) 90-22-02.

- Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, - добавили в МО «Здоровье».