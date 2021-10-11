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Здоровье11 октября 2021 10:55

Платные прививки от коронавируса в Томской области теперь доступны иностранцам

Для вакцинации им нужно предъявить свой паспорт
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Прививки от коронавирусной инфекции на платной основе стали доступны иностранцам, проживающим в Томской области.

Прививки от коронавирусной инфекции на платной основе стали доступны иностранцам, проживающим в Томской области.

Фото: Ксения Высотина

Прививки от коронавирусной инфекции на платной основе стали доступны иностранцам, проживающим в Томской области. Они могут вакцинироваться во врачебной амбулатории медицинского объединения «Здоровье» на Иркутском тракте, 15, стр.1. Об этом 11 октября сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

- Перед процедурой обязательно проводится врачебный осмотр, а после прививки иностранные граждане получают бумажный сертификат о вакцинации, - в частности, отметила Екатерина Фельзингер, генеральный директор объединения.

Уточним, вакцинация проводится (по предварительной записи) препаратом «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно по телефону 8 (3822) 90-22-02.

- Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, - добавили в МО «Здоровье».