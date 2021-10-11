В Томске 25-летний пешеход, пострадавший от наезда двух авто, умер в больнице

Мужчина 25 лет, на которого совершили наезды сразу 2 автомашины, умер в боьнице от полученных в ДТП травм. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как сообщает в сводке происшествий за сутки УМВД России по Томской области 11 октября, пешеход, пострадавший 10 октября около 20 часов 20 минут на Шегарском тракте, 9, скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что 25-летний томич попад в ДТП с участием сразу двух автомобилей.

- Пешеход, по предварительной информации, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - отметили в управлении. - В результате ДТП 25-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался.

В ведомстве уточнили: полиции нужна помощь очевидцев ДТП. Просьба обращаться в ГИБДД на Иркутский тракт, 79, 4 этаж, каб. 404, тел. 8 (3822) 794-715.