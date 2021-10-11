Томские предприниматели заплатят САХ 5 млн рублей долгов за вывоз мусора

Владельцы малых предприятий Томска нередко уклоняются от договоров с САХ, из-за чего копят долги за вывоз мусора. Фото: сайт мэрии Томска.

Суд обязал предпринимателей-должников выплатить регоператору «Спецавтохозяйство» (САХ) задолженность за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), пени и судебные издержки. Общая сумма составляет свыше 5 млн рублей, сообщила в понедельник, 11 октября, пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что в октябре решения получены в отношении предприятий «Томуслуга», ИПА, «Сервис-Гарант», «Квазар» и других.

- Владельцы помещений имеют право пользоваться контейнерами по закону, однако у них есть обязательство заключить договор на вывоз ТКО с региональным оператором и оплачивать вывоз мусора по утвержденному тарифу, - в частности, отметил Михаил Курилов, директор САХ.

По его словам, ряд владельцев или арендаторов помещений в многоквартирном доме – это салоны красоты, аптеки, магазины, кондитерские, турагентства – «уклоняются от обязанности заключать договор, складируя свой мусор в общедомовой бак. Отсюда и долги.