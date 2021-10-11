Томские дошкольники получат в 2021 году еще 2,5 тысячи мест в детсадах

В Томске в 2021 году возводится 8 детсадов на 1 385 мест, из них 390 мест будут предназначены для детей от 1,5 до 3 лет. Фото: пресс-служба горадминистрации.

В детские сады Томска в 2021-22 учебном году путевки получат 2,5 тыс. родителей дошкольников, сообщили 11 октября в пресс-службе мэрии.

- Списки детей для доукомплектования муниципальных детских садов согласованы в минувший четверг Советом по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Томска, - отметили в горадминистрации.

Также уточняется: утверждены списки детей на укомплектование двух новых зданий муниципальных дошкольных учреждений: это детские сады № 48 (корпус № 3 по ул. Высоцкого, 16 на 145 мест) и № 82 (корпус № 4 по Иркутскому тракту, 175 на 220 мест). Сейчас продолжается оснащение учреждений оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Новые корпуса примут детей после получения лицензии на образовательную деятельность. В конце ноября будут согласованы списки детей в еще шесть новых детсадов.

Напомним, для обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования, в Томске для детей от 2-х мес. до 3-х лет в 2021 году возводится 8 детсадов на 1 385 мест, из них 390 мест будут предназначены для детей от 1,5 до 3 лет.