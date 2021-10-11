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Общество11 октября 2021 8:29

Экипаж томской кругосветки РГО пройдет в Атлантику через Тенерифе во время извержения вулкана

Участники экспедиции выполняют программу народной дипломатии
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Томские путешественники пройдут по маршруту кругосветки на фоне извержения вулкана на острове Пальма архипелага Канары. Фото: сайт пресс-службы ТРО РГО.

Томские путешественники пройдут по маршруту кругосветки на фоне извержения вулкана на острове Пальма архипелага Канары. Фото: сайт пресс-службы ТРО РГО.

Маршрут томской кругосветки проходит через архипелаг Канары. Начиная с 19 сентября его накрыла череда извержений вулкана Тенеге на острове Пальма. Но стихия не помешала экипажу продолжать миссию народной дипломатии: встреча представителей Томского отделения Российского географического общества (РГО) с Ольгой Шуваловой, которая возглавляет Ассоциацию «Русский альянс на Канарских островах», стала шагом к сотрудничеству РГО с канарскими соотечественниками. Соглашение о сотрудничестве Ассоциации и Томского отделения РГО (ТРО РГО) было подписано 7 октября, сообщает пресс-служба Томского отделения общества.

Отмечается, что городе Санта-Крус-де-Тенерифе Евгений Ковалевский, Станислав Березкин и новый участник плавания Ильдар Мухарашев рассказали о дружественной миссии экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей». Президент порта де Тенерифе Карло Гонцалез и Ольга Шувалова приняли от команды банданы в знак своей причастности к кругосветному плаванию. Соглашение о сотрудничестве Ассоциации и ТРО РГО было подписано 7 октября.

Уточним: экипаж томской кругосветки подошел к Канарам во время череды мощных извержений вулкана Тенеге. По информации ТАСС, северный склон кратера обрушился, и вместе с потоком лавы на остров несутся каменные глыбы «размером с трехэтажный дом.

Впрочем, команда томичей находятся на безопасном расстоянии от бушующей стихии, продолжая выполнять задачи экспедиции. Сейчас экипаж тримарана готовится к броску через Атлантику, который займет около двух месяцев.