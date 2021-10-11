В Томске на Шегарском тракте 10 октября пешеход попал под колеса автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на Шегарском тракте вечером в воскресенье, 10 октября, мужчина-пешеход попал под колеса автомобиля, позже его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба областного УМВД у себя в официальной группе ВКонтакте.

«10 октября, около 20 часов 30 минут, на Шегарском тракте, в районе Северного парка в городе Томске, совершен наезд на пешехода. В результате происшествия мужчина-пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность и быть внимательными.