На территории Парабельского сельского урочища в Томской области был задержан мужчина, который спиливал кедр и собирал шишки

Сумма причиненного ущерба составила более 127 тыс. рублей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Парабельском районе был задержан местный 37-летний житель. Мужчина спиливал деревья с целью сбора кедровых шишек, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В августе 2021 года находясь на территории Парабельского сельского урочища Парабельского участкового лесничества филиала Областного государственного казенного учреждения «Томское управление лесами», при помощи бензопилы осуществил незаконное спиливание деревьев породы «кедр», с целью сбора с поваленных деревьев кедровых шишек», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что сумма причиненного ущерба составила более 127 тыс. рублей.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело и направлено в Парабельский районный суд для рассмотрения.