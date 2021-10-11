За 7 дней в Томской области система видеофиксации обнаружила свыше 13 тысяч нарушений ПДД

Зафиксировано 13789 нарушения, 11129 из которых - нарушения скоростного режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за минувшую неделю система видеофиксации обнаружила свыше 13 тысяч нарушений ПДД, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 13789 нарушения, 11129 из которых - нарушения скоростного режима", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа.

Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, что в результате ДТП 8 октября на трассе Томск-Мариинск пострадала пассажирка одного из автомобилей.

Еще один случай произошел 7 октября, когда томичку, которая переходила дорогу по «зебре», сбил водитель иномарки.

Также 6 октября при столкновении УАЗа и ГАЗа пострадали два человека.