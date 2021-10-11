В «Осеннем марафоне» в Томске приняли участие более 500 человек

Всего финишировали 351 участников, среди них 226 мужчин и 125 женщин. Фото: tomskmarathon.ru

В Томске в воскресенье, 10 октября, прошел «Осенний марафон» в котором приняли участие более 500 человек. Спортсмены приехали из разных городов России, более 350 человек смогли добежать до финиша, сообщается на официальном сайте организаторов.

На сайте отмечается, что на марафон приехали спортсмены из Томской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Кузбасса и Новосибирска.

Уточняется, что лучшим в забеге стал спортсмен из Новосибирска. Николай Табатчиков смог преодолеть дистанцию за 2 часа 48 минут. Отмечается, что всего финишировали 351 участников, среди них 226 мужчин и 125 женщин.

Добавим, что для преодоления марафонской дистанции, участникам нужно было пробежать по нижней террасе Лагерного сада 12 кругов.