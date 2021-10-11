Жительница Томской области предстанет перед судом за аферу с маткапиталом

После всех этих процедур, на основе представленных в Пенсионный фонд документов, женщина получила более 370 тыс. рублей. Фото: "КП" Архив

Местная 42-летняя жительница Первомайского района в обход установленной процедуры через интернет оформила материнский капитал, часть денег она перевела мошенникам, которые ей помогли в этом, а часть потратила на собственные нужды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В 2019 году женщина нашла в сети «Интернет» объявление о возможности получения средств материнского (семейного) капитала в обход установленной процедуры. Связавшись с автором объявления, она занялась оформлением рекомендованных документов. Сначала она заключила с указанным ей лицом договор купли-продажи земельного участка в Алтайском крае, который она даже не осматривала. Затем женщина оформила кредитный договор якобы для строительства дома на этом земельном участке», - говорится в сообщении.

Добавляется, что после всех этих процедур, на основе представленных в Пенсионный фонд документов, она получила более 370 тыс. рублей.

Уточняется, что часть денег женщина перевела за оказанную помощь в совершении преступления, а оставшиеся средства потратила на текущие расходы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.