Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 4:56

В пожаре, который произошел после столкновения микроавтобуса и грузовика на томской трассе, погибли два человека

ДТП произошло на дороге Томск — Каргала — Колпашево
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В результате ДТП произошел пожар и погибло два человека. Видео: telegram-канал ДТП/ЧП Томск

В Томске в воскресенье, 10 октября, на трассе Томск — Каргала — Колпашево произошло серьезное ДТП с возгоранием автомобиля. В пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«10 октября 2021 года около 18.12 в УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что на 264-м километре автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, два человека погибли», - говорится в сообщении.

Уточняется, что два пассажира микроавтобуса — не сумели выбраться из загоревшегося автомобиля.