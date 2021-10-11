В пожаре, который произошел после столкновения микроавтобуса и грузовика на томской трассе, погибли два человека

В Томске в воскресенье, 10 октября, на трассе Томск — Каргала — Колпашево произошло серьезное ДТП с возгоранием автомобиля. В пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«10 октября 2021 года около 18.12 в УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что на 264-м километре автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, два человека погибли», - говорится в сообщении.

Уточняется, что два пассажира микроавтобуса — не сумели выбраться из загоревшегося автомобиля.