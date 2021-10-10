Телефонные мошенники выманили у жительницы Стрежевого в Томской области около 1 млн рублей

Телефонные мошенники - "банкиры" и "правоохранители" - оттачивают свое криминальное искусство. Фото: сайт УМВД России по Томской области

С сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере около 1 млн рублей в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» обратилась местная жительница, информирует пресс-служба регионального управления полиции.

По предварительным данным, рассказывает сайт правоохранительного органа, потерпевшая решила приобрести авиабилеты на одном из сайтов в сети Интернет. Она ввела необходимые данные и совершила оплату билета на сумму около 5 000 рублей, после чего на сайте высветилась ошибка «Убедитесь в наличии средств на счете».

Далее мошенники по сложной схеме начали изображать из себя «сотрудников» банка, выманив у доверчивой стрежевчанки данные ее карты. Затем, выполняя указания звонящих, потерпевшая взяла кредит на 950 000 рублей, обналичила денежные средства и, с помощью бесконтактной платежной системы в банкомате частями перевела их на счета мошенников. Женщина думала, что переводит деньги на «страховые ячейки», и что таким образом взятый ею кредит будет аннулирован.

Заметим, что злоумышленники все время находились на связи с жертвой, поддерживая общение по телефону и посредством мессенджера, координировали ее действия якобы по предотвращению несанкционированных финансовых операций. Потом горожанке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который продолжил сложную игру. Он «расследовал» уголовное дело мошенников, своих «коллег по бизнесу».

Специалисты отмечают, что общая сумма ущерба в результате мошеннических действий составила около 1 млн рублей. Следователями возбуждено уголовное дело.