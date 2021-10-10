Коронавирус в Томске: + 96 новых случаев заражения

За время с начала пандемии в Томской области умерла от нового коронавируса целая деревня - свыше 500 человек! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 октября 2021 года, в Томской области выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 44 618 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 64 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 153 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 22,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 28 647 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 962 пациента скончались, 17 274 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 775 365 человек, 216 415 скончались, 6 858 119 выздоровели.