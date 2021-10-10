В Томской области пожилая сельчанка обнаружена мертвой после пожара в жилом доме в Батурино

Женщина 77 лет погибли при пожаре в Асиновском районе региона Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожилая женщина 77 лет от роду умерла при пожаре в жилом доме в селе Батурино Асиновского района Томской области. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сигнал о возгорании в жилом доме в селе Батурино Асиновского района Томской области поступило на пульт дежурного в 01:43 десятого октября. Огонь был ликвидирован в 02:30. В результате пожара сгорела крыша частного жилого бревенчатого дома, частично обгорели стены снаружи, сгорела веранда, говорится в материале, подготовленном ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области.

Специалисты отмечают, что площадь, пройденная огнем, составила 60 кв.м. В доме на диване пожарными было обнаружено тело хозяйки 1944 года рождения.

Заметим, что в тушении пожара было задействовано две единицы техники и 4 человека. Причина пожара устанавливается.