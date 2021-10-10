Осужденные продолжат благоустраивать Томск, так как конкурентов у них сегодня мало

Труд осужденных сегодня становится все более востребован по всей стране. Фото: сайт мэрии Томска

Администрация Томска не будет прекращать сотрудничество с областным УФСИН в вопросах благоустройства города, хотя есть претензии и к качеству работ, и к срокам исполнения. Об этом рассказали руководители мэрии областного центра.

Как раньше неоднократно сообщалось, бригады осужденных из томских колоний-поселений уже несколько лет трудятся на благоустройстве скверов, парков и других общественных территорий областного центра. Только в прошлом году они работали на 17 городских объектах. Особенно труд заключенных стал востребован в период коронакризиса, когда переезды из государства в государство стали проблемой, не стало притока иностранных специалистов. В частности, в Томске они проводили работы в Лагерном саду, Пушкинском сквере, в других скверах и рощах на территории города. Кроме того, до конца октября бригады УФСИН должны завершить работы на дорожках в районе стадиона «Буревестник» («Политехник»). Пешеходная тропа из щебня длиной около 900 метров и шириной более трех метров с освещением свяжет спортивный объект с Лагерным садом.

Специалисты отмечают, что сроки проведения работ неоднократно сдвигались, есть замечания и по качеству. Конечно, заказчик вправе оштрафовать подрядчика. Но о прекращении сотрудничества речи не идет.

В мэрии Томска подчеркнули, что УФСИН берется за тяжелые объекты с большим объемом работ, на которые никто больше не претендует и не участвует в конкурсах. Да и управление старается, чтобы не потерять такого важного заказчика.

Напомним, что с 2020 года УФСИН России по Томской области активно участвует в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».