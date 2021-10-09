Коронавирус в Томске: + 100 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 29 362 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 9 октября 2021 года, в Томской области выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 44 522 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 68 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 089 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 21,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 29 362 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 968 пациентов скончалось, 21 049 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 746 718 человек, 215 453 скончались, 6 840 845 выздоровели.