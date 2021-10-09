В томском аэропорту прошло совещание по его реконструкции

По результатам совещания подрядной организации даны поручения о наращивании темпов строительства, увеличении количества задействованного персонала и технических средств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томском аэропорту им. Камова прошло совещание по его реконструкции. Подрядчикам было поручено ускорить темпы строительства и нанять еще больше персонала, сообщает пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.

«По результатам совещания подрядной организации даны поручения о наращивании темпов строительства, увеличении количества задействованного персонала и технических средств. Во избежание штрафных санкций подрядчику рекомендовано строгое соблюдение сроков реализации проекта», - говорится в сообщении.

Уточняется, что осмотр места строительства показал, что на данный момент в аэропорту проводятся работы по строительству основной аварийно-спасательной станции и реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Также проводится обустройство водосточной дренажной системы. На собрании были обсуждены сроки реализации проекта, внесение корректировочных изменений в проектную документацию.

Ранее сообщалось, что в томском аэропорту новосибирская компания будет строить новый терминал.

Также напомним, что с 26 сентября воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.