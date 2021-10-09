Томский полицейский задержал в автобусе двух мужчин, у которых с собой были свертки с наркотиками

полицейский предъявил мужчинам свое удостоверение и предложил проехать в отделение для дальнейших выяснений обстоятельств. На что задержанные отреагировали агрессивно и попытались покинуть автобус, но благодаря помощи неравнодушным томичам злоумышленников удалось задержать. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в пятницу, 8 октября, полицейский задержал двух местных жителей, у которых при себе были наркотические средства. У задержанных изъяли «соль», общим весом 0,39 грамм, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В городе Томске 8 октября 2021 года сотрудник полиции, находясь в маршрутном автобусе, который двигался по улице Красноармейской, обратил внимание на двух молодых людей, один из которых сказал, что у него с собой есть наркотические средства, и они собираются их употребить», - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейский предъявил мужчинам свое удостоверение и предложил проехать в отделение для дальнейших выяснений обстоятельств. На что задержанные отреагировали агрессивно и попытались покинуть автобус, но благодаря помощи неравнодушным томичам злоумышленников удалось задержать.

В полиции отметили, что в ходе досмотра задержанных, у одного из них были обнаружен наркотические вещества, а именно «соль», общим весом 0,39 грамм.

В отношении 35-летнего задержанного, у которого были обнаружены свертки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.