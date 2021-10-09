Жителей Томска предупредили, что с 9 до 17 октября возможны помехи телевещания

Продолжительность помех — от нескольких секунд до 16 минут. Фото: Архив "КП"

В Томске с 9 по 17 октября возможны помехи и перебои телевещания. Причиной станет солнечная интерференция, сообщают в томском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает в момент, когда оно встает на одной линии со спутниками связи и перекрывает его сигнал своими более мощными шумами», - говорится в сообщении.

Как сообщила областная администрация, многие томичи вероятно, не заметят изменений в качестве изображения, однако в ряде случаев телекартинка может рассыпаться или пропадать. В радиотрансляции возможны перебои звука.

Добавляется, что перебои сигналов будут наблюдаться с 9 до 17 октября с 12:36 до 12:52 по местному времени. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 16 минут.