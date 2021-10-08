В Томске без тепла остаются 38 жилых домов

Список домов без тепла в Томске постепенно сокращается... Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 8 октября без отопления в Томске остаются 38 многоквартирных домов, 22 из которых находятся на территории Советского района города, об этом рассказала пресс-служба мэрии областного центра.

Эту информацию сообщил департамент городского хозяйства Томска. Ранее сайт КП в Томске рассказал, что на вечер 7 октября без тепла оставалось 53 жилых здания. Менее чем за сутки список неподключенных домов сократился на 15 строений.

Специалисты на сайте мэрии напоминают, что в городе работают «горячие линии», по которым можно уточнить информацию о сроках подачи ресурса в дом и причинах его отсутствия. Также приводится список актуальных телефонов и страниц в соцсетях.