В соседнем регионе задержан мужчина, которого подозревают в совершении убийства на севере Томской области

"Солдаты закона" двух сибирских регионов нашли обвиняемого в убийстве молодого человека в г. Стрежевом Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники СУ СК РФ по Томской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя города Стрежевой. В соседнем регионе задержан обвиняемый в данном тяжком преступлении. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Все началось 3 сентября текущего года, сообщает сайт СК региона, когда в следственный отдел по г. Стрежевой СУ СКР по Томской области поступило заявление стрежевчанки о безвестном исчезновении ее сына. Молодой человек с 31 августа перестал выходить на связь, местонахождение его было неизвестно. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

После этого был проведен большой комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, подозреваемого в совершении данного преступления. И напряженная работа дала свои результаты. При проведении осмотра места происшествия с привлечением водолазов и с использованием криминалистической техники в реке Васюган было обнаружено тело погибшего со следами огнестрельных ранений.

Специалисты отмечают, что после установления личности подозреваемого он был объявлен в розыск и ему предъявлено заочное обвинение. В результате совместных действий правоохранителей двух регионов мужчина был задержан вчера в г. Нижневартовске, следователи проводят с ним следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.