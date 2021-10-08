В Томской области число компаний, занимающихся экспортом, удвоилось за 5 лет

Про томских победителей в конкурсе экспортеров оказалось немного информации... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

8 октября на торжественной церемонии в Томске руководителям компаний со всей Сибири были вручены всероссийские премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», сообщает интернет-портал администрации Томской области

На мероприятии была озвучена приятная для региона новость: в числе победителей окружного этапа конкурса оказалось четыре томских предприятия. Премии в разных номинациях получили местные компании: «Эко-фабрика Сибирский кедр», «Универсальные терминал системы», «Рубиус групп» и «Элком+». По словам заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова, количество экспортеров в Томской области за 9 месяцев этого года увеличилось на 12 %, а за пять лет – в два раза.

Специалисты отмечают, что в этом году конкурс «Экспортер года» привлек большое внимание со стороны экспортного сообщества, в нем участвовали более 1800 компаний.

Стоит напомнить, что всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.