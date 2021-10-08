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Общество8 октября 2021 14:59

В Томской области почти три десятка свалок обнаружены Россельхознадзором на сельскохозяйственных землях

Десять незаконных помоек удалось ликвидировать
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Множество ведомств в нашей стране воюют с незаконными свалками!

Множество ведомств в нашей стране воюют с незаконными свалками!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За девять месяцев текущего года управлением Россельхознадзора по Томской области на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 26 несанкционированных свалок коммунальных и производственных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты информируют о том, что общая площадь незаконных помоек составляет 15,04 гектар. Сайт управления отмечает, что по выявленным фактам правообладатели земельных участков привлечены к административной ответственности. Владельцам выданы предписания с указанием конкретных сроков по приведению земельных участков в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях.

Сообщается о том, что в результате принятых управлением мер ликвидировано 10 свалок. Очищена площадь в размере 11,38 га.