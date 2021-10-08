В Томске 9 и 10 октября станут работать шесть пунктов вакцинации от гриппа и COVID-19

В Томске в выходные все желающие смогут поставить прививки от гриппа и коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие два дня, 9 и 10 октября, жители Томска смогут привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа в шести стационарных и мобильных пунктах города. Об этом сообщает интернет-портал администрации Томской области.

Специалисты отмечают, что в субботу в первой половине дня поставить прививку можно в библиотеке им. А. С. Пушкина на ул. К. Маркса, 14. Остальные пункты вакцинации будут работать два выходных. Речь идет о следующих адресах: ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б), ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8), МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156), МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

Пресс-служба информирует о том, что прививка от гриппа проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», от новой коронавирусной инфекции – «Спутником V» и «Спутником Лайт».