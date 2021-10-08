В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

За последние сутки в стране выявлено 27 246 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 936 пациентов скончалось. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 8 октября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 573 человек.

Также в Томской области выявлено 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 44 422 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 47 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 021 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1.В коечном фонде свободно 21,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 27 246 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 936 пациентов скончалось, 20 566 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 717 356 человек, 214 485 скончались, 6 819 796 выздоровели.