Томский СК начал проводить проверку по факту травмирования работника ТЮЗа в пожаре

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске СК РФ начал проводить проверку по факту травмирования работника ТЮЗа в результате возгорания. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

«По предварительным данным, 7 октября 2021 года в вечернее время в театре юного зрителя Томска в щитовой произошло возгорание, в результате которого 51-летний работник театра получил ожоги тела, общая площадь которых составила до 30%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проводят проверку, в рамках которой устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что томич пострадал при повторном пожаре в Театре юного зрителя и попал в больницу.

Ранее также сообщалось, что мужчина в больнице и чувствует себя удовлетворительно.