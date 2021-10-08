Росавиация выдала авиакомпании AZUR air допуск на полеты из Томска на остров Бали

Выдача таких пропусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиакомпания AZUR air получила допуск от Росавиации на полеты из Томска на остров Бали. Самолеты смогут летать два раза в неделю, сообщает пресс-служба ведомства.

«Томск – Денпасар "Азур Эйр" – (полеты) два раза в неделю. Выдать допуск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что выдача таких пропусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Отмечается, что допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Добавляется, что российским авиакомпаниям, которые подали заявления и имеют соответствующие лицензии, предоставлен допуск на осуществление международных перевозок пассажиров в ряд иностранных государств.