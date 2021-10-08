Полиция города Асино Томской области возбудила уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

Обнаружены порубочные остатки и следы спила сосен общим объемом более 46 кубических метров. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в г. Асино полиция возбудила уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. В лесничестве «Ново-Кусковское» были обнаружены порубочные остатки сосен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«На территории урочища «Ново-Кусковское» Асиновского участкового лесничества обнаружены порубочные остатки и следы спила сосен общим объемом более 46 кубических метров. В результате незаконной рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб в размере более 414 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что из-за действий неустановленных лиц, городская прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.