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Общество8 октября 2021 10:27

Полиция города Асино Томской области возбудила уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

На территории урочища «Ново-Кусковское» были обнаружены порубочные остатки сосен
Ксения Высотина
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Обнаружены порубочные остатки и следы спила сосен общим объемом более 46 кубических метров.

Обнаружены порубочные остатки и следы спила сосен общим объемом более 46 кубических метров.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в г. Асино полиция возбудила уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. В лесничестве «Ново-Кусковское» были обнаружены порубочные остатки сосен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«На территории урочища «Ново-Кусковское» Асиновского участкового лесничества обнаружены порубочные остатки и следы спила сосен общим объемом более 46 кубических метров. В результате незаконной рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб в размере более 414 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что из-за действий неустановленных лиц, городская прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.