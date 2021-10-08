Более 7 тыс. новорожденных были зарегистрированы в томских ЗАГСах за 9 месяцев

Средний возраст рожениц составил от 30 до 39 лет, более 200 малышей появились на свет у мам с 18 до 19 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске за 9 месяцев сотрудники ЗАГСа зарегистрировали более 7 тыс. новорожденных. Больше 2 тыс. детей были оформлены в роддомах, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В январе-сентябре 2021 года в регионе выдано 7170 актов о рождении детей, более 2000 из них сотрудники ЗАГСов оформили непосредственно в роддомах», - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди новорожденных больше оказалось мальчиков, чем девочек, а в 170 семьях родились двойняшки, еще в двух — тройняшки.

Отмечается, что средний возраст рожениц составил от 30 до 39 лет, более 200 малышей появились на свет у мам с 18 до 19 лет.

Также уточняется, что самыми популярными именами стали Александр, Софья и Михаил. В числе необычных и редких имен рожденных в 2021 году мальчиков стали Арнольд, Евсей, Ермак, Леонардо.