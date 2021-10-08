Томская полиция просит помощи в поисках 20-летней девушки

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 8-952-803-59-49 или 02 (с сотового 102). Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 4 октября пропала 20-летняя девушка. Казарина Юлия Николаевна вышла из дома на улице Учебной и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Казарина Юлия Николаевна 4 октября около 22:00 минут ушла дома по ул. Учебной и пропала», - говорится в сообщении.

Юлия одета в черные джинсы, черную кофту с капюшоном, черный плащ, шарф красного цвета с белым вышитым узором на спине, на предплечьях правой и левой руки.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 8-952-803-59-49 или 02 (с сотового 102).