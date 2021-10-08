Томичку, которая переходила дорогу по «зебре», сбил водитель иномарки

Инспекторы УГИБДД по Томской области ищут очевидцев наезда на женщину-пешехода вечером 7 октября возле дома по Московскому тракту, 12. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Фото: архив "КП"

Вечером 7 октября иномарка сбила в Томске девушку на пешеходном переходе на Московском тракте. Пострадавшая была доставлена в больницу. Требуется помощь очевидцев ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- В четверг около 18.55 на Московском тракте, 12 автомобилем Toyota Probox под управлением 82-летнего водителя был совершен наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в управлении. - В результате происшествия 21-летняя томичка с травмами доставлена в медицинское учреждение.

В УМВД добавили: требуется помощь очевидцев ДТП, которым нужно обращаться на Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, или по телефону 8 (3822) 794-693.