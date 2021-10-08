В Томской области снизился рост безработицы, рынок труда восстановился

По направлению департамента труда и занятости населения Томской области профобучение прошли свыше 1 тысячи томичей. Фото: Олег Укладов

- Рынок труда в Томской области восстановился. Работодатели готовы создавать рабочие места, взаимодействуют с центрами занятости при подборе персонала. С начала 2021 года трудоустроены 14,5 тыс. претендентов на вакантные должности, больше половины из них - в 11-дневный срок после обращения в центры занятости, - отметила Светлана Грузных, возглавляющая облдепартамент труда и занятости населения.

Она уточнила: свыше 1 тысячи человек прошли профобучение или повысили квалификацию за счет государства, в общественных работах приняли участие 505 человек. На учете в центрах занятости населения Томской области в настоящий момент состоит 7,4 тыс. безработных томичей. В начале года их насчитывалось 31,9 тысячи.

В департаменте добавили: уровень регистрируемой безработицы на 1 октября в Томской области составил 1,39 % (для сравнения, на 1 января он равнялся 5,89 %). На начало октября база вакансий региональной службы занятости включала свыше 14 тыс. мест, что но треть больше в сравнении с январем.