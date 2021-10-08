Две студентки-томички пойдут под суд за взятки преподавателю

Взятки на общую сумму 30 000 рублей новосибирский преподаватель аграрного института получал от двух своих студенток из Томска дважды. Фото: Архив "КП"

Прокуратурой Ленинского района Томска утверждены обвинения по уголовным делам в отношении двух жительниц областного центра 38 и 39 лет. Как сообщили в региональной прокуратуре, студентки филиала Новосибирского государственного аграрного университета, не справляющиеся с учебной программой из-за своей занятости на работе, решили обеспечить себе положительные отметки, предложив взятки преподавателю. По договоренности одна из них в ноябре 2020 года и апреле 2021 года передала преподавателю агрономии в общей сумме 30 тыс. рублей.

Однако сообщницы не учли, что должностное положение получателя денег не позволяло ему как-либо способствовать проставлению хороших отметок в экзаменационные листки. Зачеты и экзамены неуспевающим пришлось сдавать самостоятельно.

- Уголовные дела по ч.3 ст.30, и ч.3 ст.291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника и лично в значительном размере, если это преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам") направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд. В отношении преподавателя правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, - добавили в облпрокуратуре.