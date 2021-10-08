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Происшествия8 октября 2021 7:02

Две студентки-томички пойдут под суд за взятки преподавателю

Женщины надеялись обеспечить себе положительные оценки
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Взятки на общую сумму 30 000 рублей новосибирский преподаватель аграрного института получал от двух своих студенток из Томска дважды.

Взятки на общую сумму 30 000 рублей новосибирский преподаватель аграрного института получал от двух своих студенток из Томска дважды.

Фото: Архив "КП"

Прокуратурой Ленинского района Томска утверждены обвинения по уголовным делам в отношении двух жительниц областного центра 38 и 39 лет. Как сообщили в региональной прокуратуре, студентки филиала Новосибирского государственного аграрного университета, не справляющиеся с учебной программой из-за своей занятости на работе, решили обеспечить себе положительные отметки, предложив взятки преподавателю. По договоренности одна из них в ноябре 2020 года и апреле 2021 года передала преподавателю агрономии в общей сумме 30 тыс. рублей.

Однако сообщницы не учли, что должностное положение получателя денег не позволяло ему как-либо способствовать проставлению хороших отметок в экзаменационные листки. Зачеты и экзамены неуспевающим пришлось сдавать самостоятельно.

- Уголовные дела по ч.3 ст.30, и ч.3 ст.291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника и лично в значительном размере, если это преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам") направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд. В отношении преподавателя правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, - добавили в облпрокуратуре.