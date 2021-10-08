Мужчина, доставленный после пожара в Томском ТЮЗе в больницу, чувствует себя удовлетворительно

Пострадавший в пожаре томич сейчас находится в ожоговом отделении ТОКБ, его состояние медики оценивают как стабильное, удовлетворительное. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Пострадавший в пожаре в Томском ТЮЗе 7 октября мужчина 50 лет находится в ожоговом отделении областной клинической больницы. Состояние его медики расценивают как удовлетворительное. Об этом в пятницу сообщил облздрав.

Как сообщалось ранее, в четверг произошло возгорание в щитовой театра - обгорела проводка, предварительно площадь пожара составляет 2 «квадрата». В региональном управлении МЧС отметили: томич 1970 года рождения получил ожоги конечностей.

Сегодня телеграм-канал облздрава уточнил: пострадавший в щитовой ТЮЗа госпитализирован в ожоговое отделение областной клинической больницы. Его состояние оценивается медиками как стабильное, удовлетворительное. Пациент помещен в палату интенсивной терапии.