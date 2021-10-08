Томский губернатор Сергей Жвачкин: «Беспилотники помогут решать задачи экономики и социальной сферы»

В Томской особой экономической зоне губернатор Сергей Жвачкин провел совещание по развитию беспилотных технологий с участием представителей Минэкономразвития и руководства Росавиации. Фото: сайт администрации Томской области.

Губернатор Сергей Жвачкин, замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько провели в Томской ТВЗ совещание по организации экспериментальных правовых режимов в России, сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора, в Томской области есть и разработчики беспилотных технологий, и заказчики услуг. «У нас есть территории для тестирования инновационных разработок в рамках экспериментального правового режима. Сегодня есть и понимание всех институтов – нужно делать следующий шаг, чтобы беспилотники в России выполняли не только оборонные и развлекательные функции, но и помогали решать практические задачи экономики и социальной сферы», – подчеркнул Сергей Жвачкин на межведомственном совещании. Правительство РФ должно установить один из таких режимов в Томской области для эффективного развития беспилотных технологий.

Внимание участников совещания было обращено, в том числе, на задачи проекта «Тайга», с которого в 2018 году в Томской области началось развитие рынка беспилотников при поддержке Военно-промышленной комиссии России. Почти с первых дней работы проекта в регионе решают еще одну задачу – одновременного развития технологий и правовой базы.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 октября, в Томском районе на авиаплощадке им. Чкалова состоялся демонстрационный запуск большегрузных беспилотных летательных аппаратов.