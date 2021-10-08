За сутки отопление в Томске получили еще 9 многоквартирных домов

На вечер четверга, 7 октября, без отопления в Томске оставалось 53 многоэтажки. Коммунальщики привычно ссылаются на большое количество повреждений на сетях, но тепла это людям не прибавляет. Фото: пресс-служба горадминистрации.

В Томске сокращается число домов, которые остаются без теплоснабжения из-за повреждений на магистральных или внутридомовых коммуникациях. По данным на 17 часов 7 октября, в городе не подключено к центральному отоплению 53 многоквартирных дома. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Напомним, на вечер 6 октября без отопления оставались 62 дома в разных районах Томска, их список был опубликован на сайте мэрии.

Власти отмечают, что в районных администрациях Томска работают «горячие линии» по теплу, где можно уточнить информацию о сроках подачи ресурса в их дом:

Октябрьский район: тел. 90-24-73 и 90-24-71.

Кировский район: тел. 56-05-97 и 55-69-01.

Советский район: тел. 54-11-73 и 54-46-78, для сообщений по мессенджеру WhatsApp: тел. 8-913-852-64-84.

Ленинский район: тел. 51-71-28 и 51-71-27. Кроме того, уточняют в горадминистрации, о причинах превышения сроков подачи ресурсов горячего водоснабжения и тепла можно узнать по телефонам: 73-85-78 (диспетчерская «ТомскРТС»), 005 («Оперативно-дежурная служба Томска»), 53-11-06 (департамент городского хозяйства), или в УК и ТСЖ по месту регистрации.