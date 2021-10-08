Новый театральный сезон в Томске начался с аншлагов и сложностей с билетами

По "Пушкинской карте" школьники и студенты могут посетить не все спектакли, которые идут на сценах театров Томска. Фото: Архив "КП"

Билеты на многие спектакли томских театров кассы в сезоне 2021-22 распродают задолго до их начала. Об этом рассказал Павел Волк, руководитель областного департамента по культуре. «Ситуация с билетами могла возникнуть из-за пандемии – по санэпидтребованиям, залы должны быть заполнены на 50%. Сыграло роль и появление «Пушкинской карты» - в театрах стало больше молодежи. И зрители, скорее всего, соскучились по театру», - отметил он.

Что касается «Пушкинской карты», она, по словам руководителей театров, востребована. Ее внедрение началось по инициативе президента Владимира Путина. Ранее мы сообщали, что право оформить такую карту получают граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. На счету карты до 1 января 2022 года будет 3 тыс. рублей, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий.

В Томском театре драмы по «Пушкинской карте» уже продано порядка 2 тыс. билетов. В декабре театр планирует выехать на гастроли на север области, в Стрежевой и Александровский район, где представит спектакль "Недоросль". Билеты на него будут продаваться, опять же, по "Пушкинской карте". В ТЮЗе по карте продано свыше 1 тысячи билетов, что составляет примерно треть от их общего количества.

И все же, не все спектакли доступны обладателям карты. При этом в проекте участвует 30 учреждений культуры, уточнил Павел Волк.