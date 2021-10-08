Погода в Томске и области 8 октября 2021 – осадки, порывистый ветер, небольшое потепление

Сейчас на улице +4, пасмурно, днем ожидаются осадки. Не забывайте брать с собой зонты, будьте здоровы. Фото: Евгения ГУСЕВА

По информации томских синоптиков, в областном центре 8 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14м/с. Температура днем +6, +8 °С.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Небольшие, по восточным районам умеренные, осадки в виде дождя и мокрого снега; по северо-западу без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +6, +11°С.

Гидрометцентр уточняет, что в предстоящие выходные осадки в Томске и области сохранятся. Температура воздуха постепенно будет понижаться.