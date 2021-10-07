В Томской области 75 лет самыми популярными именами новорожденных были Александр и Татьяна

7 000 новорожденных родилось в Томской области за 9 месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самыми популярными именами с 1926 по 2000 год в Томской области были Татьяна и Александр. За 75 лет имя Татьяна получили 40 тысяч девочек, Александр – 70 тысяч мальчиков региона. Об этом говорит статистика областного департамента ЗАГС.

За 9 месяцев текущего года в Томской области выдано счастливым родителям 7 170 актов о рождении детей, сообщает интернет-портал администрации региона. Как отмечают специалисты, в списке новорожденных вновь несколько больше мальчиков, чем девочек: 3 705 против 3 426.

В 170 семьях на свет появились двойняшки, еще в двух – тройняшки. Пресс-служба информирует о том, что 60 семей стали родителями в шестой раз, 22 – в седьмой, пять – в восьмой, 16 – в девятый. В одной семье из Томска родился 10-й ребенок, в двух семьях из Томского района – 12-й.

Заметим, что самыми популярными именами новорожденных в этом году являются Александр (173 мальчика) и София/Софья (171 девочка).