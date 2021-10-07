Большинство спектаклей в Томске молодежь не сможет посетить по «Пушкинской карте»

Государство решило поддержать в сфере культуры только лучших. Фото: сайт crimea24.tv

Начальник областного департамента по культуре Павел Волк на пресс-конференции 7 октября рассказал местным журналистам об особенностях реализации программы для молодежи «Пушкинская карта» на томской земле.

По словам руководителя, культурные мероприятия, доступные по данному президентскому проекту, проходят строгий отбор экспертных советов регионального и федерального уровней. Государственная политика в этой сфере говорит о том, что спектакли и выставки должны воспитывать подрастающее поколение, приобщать молодежь к лучшим образцам культуры. Поэтому на большинство спектаклей в областном центре по карте молодым людям вход закрыт. Они могут посетить их за свой счет.

Напомним, что с 1 сентября молодые люди 14-22 лет в рамках программы социальной поддержки молодежи могут получить «Пушкинскую карту» с 3 тыс. рублей на счету. Деньги можно потратить на походы в театры, музеи и культурные центры до конца текущего года. В Томской области в программе участвуют 30 учреждений культуры. О первом месяце реализации президентского проекта в регионе КП в Томске писал ранее.