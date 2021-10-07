В Томской области прокуратура выяснила, что «ТомскСАХ» выставлял счета клиенту, но отходы не вывозил

Гражданин возмутился счетами САХ, прокуратура его поддержала. Фото: сайт мэрии Томска

Прокуратура Томского района Томской области по жалобе гражданина провела проверку исполнения законодательства при обращении с ТКО и обнаружила нарушение со стороны регионального оператора «ТомскСАХ», об этом 7 октября сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что с декабря прошлого года региональный оператор по обращению с отходами выставлял заявителю счет на оплату своих услуг. Однако фактически вывоз мусора не осуществлялся, в том числе по причине отсутствия контейнерных площадок.

Пресс-служба отмечает, что по итогам проверки прокуратура района внесла директору УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» представление об устранение нарушений закона. Исполнение его требований поставлено в прокуратуре на контроль.