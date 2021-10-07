В Томске «Единая Россия» согласовала кандидатуру Оксаны Козловской на должность спикера областного парламента

Однопартийцы поддержали Оксану Витальевну Козловскую и опять выдвинули в спикеры. Фото: сайт ТРО ЕР

В Томске завершился четвертый этап XXXIII Конференции Томского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой делегатами была согласована кандидатура Оксаны Козловской на пост председателя Законодательной Думы Томской области седьмого созыва. Об этом рассказал сайт регионального отделения партии.

Отмечается, что руководители областного отделения партии подвели итоги осенних выборов, обсудили выполнение наказов избирателей. Как ранее сообщал сайт КП в Томске, в обновленном составе облдумы члены «Единой России» получат 27 мандатов, больше других фракций.

Ключевым в повестке конференции являлся вопрос о кандидатуре на должность председателя Законодательной Думы Томской области седьмого созыва. В ходе тайного голосования кандидатуру Оксаны Козловской поддержали 53 делегата. Решением конференции ее кандидатура была предложена фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Томской области для последующего выдвижения на должность председателя.

Напомним, что первое собрание Законодательной Думы Томской области седьмого созыва состоится 14 октября.