Специалисты в Томской области обсудили варианты защиты леса от нашествия союзного короеда

Возможно, изменение климата позволяет вредителям заселять новые территории. Фото: сайт ТО РГО

В департаменте лесного хозяйства Томской области состоялось межведомственное совещание по защите лесов от вредителей, особо остро стоит сегодня проблема союзного короеда. Об этом рассказала пресс-служба администрации региона.

По словам и.о. начальника отдела по мониторингу воспроизводства лесов управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Валерия Оразбердиева, союзный короед заселяет преимущественно верхнюю часть деревьев большого диаметра, вызывая усыхание. Руководитель отмечает, что ситуация складывается сложная в связи с действующим законодательством, запрещающим проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в пределах орехово-промысловых зон. А это одно из основных лесозащитных мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов. Применение пестицидов также запрещено.

Заметим, что ранее на встрече с Томским отделением РГО Эльвина Бисирова, научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, лаборатории мониторинга лесных экосистем, рассказала о том, что в 11 кедровниках на территории лесничеств Томской области обнаружены кедры с признаками присутствия короеда на общей площади 791 га. Отмечается, что наибольшая площадь повреждения была замечена в Лучаново-Ипатовском припоселковом кедровнике – там союзный короед повредил 60,5 гектара деревьев.

Поэтому не удивительно, что специалисты по лесопатологическому мониторингу провели натурный осмотр пораженных лесных массивов на территории Лучаново-Ипатовского кедровника. По оценке экспертов, ситуация требует изучения с точки зрения науки, законодательства и ведения лесного хозяйства. Несмотря на то, что союзный короед уже известен в западной части страны, он не является карантинным видом, поэтому практика борьбы с этим вредителем отсутствует.

Также сообщается, что комиссия пришла к выводу о необходимости внесения изменений в Лесной кодекс, который запрещает в орехово-промысловых зонах любые действия с древесиной, если она не признана неликвидной. Это позволит снять угрозу роста численности вредителя и, как следствие, предотвратить пожароопасное состояние кедрового леса.