Добровольцы в Томске обустроили родники в Михайловской роще в рамках экологической акции

Доброе дело сделали десятки томичей в Михайловской роще Томска. Фото: сайт ОГБУ "Облкомприрода"

Более 50 человек волонтеров приняли участие в экологической акции по обустройству родников в Михайловской роще Томска, сообщает сайт областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По словам представителя организатора акции, начальника управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирины Николаевой, родники Михайловской рощи стали интересным многим проектом, объединяющим началом для разных организаций. Она отметила, что томичи живут и работают в одном городе, общими силами можно сделать его лучше, привлекательнее и для самих себя, и для приезжающих гостей.

Специалисты отмечают, что в эко-акции приняли участие сотрудники Сибирской Сервисной Компании, Детского технопарка «Кванториум», администрации города Томска, ОГБУ «Облкомприрода», а также студенты – активисты «Волонтерской лиги» системы профессионального образования Томской области. Организовала мероприятие компания «Газпромнефть-Восток» в рамках проекта по развитию корпоративного волонтерства «Сотрудники добра» программы социальных инвестиций «Родные города».

Волонтеры установили скамейки рядом с источниками, обработали пропиткой главную лестницу, укрепили проходы к родникам, собрали мусор, в том числе ветки, затруднявшие течение, установили таблички с названиями родников, что облегчает навигацию.

Заметим, что в Томске Михайловская роща является особо охраняемой природной территорией с уникальным геологическим строением, где сосредоточено большое количество родников.