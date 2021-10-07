Томскому велосипедисту, по вине которого пенсионерка сломала бедро, грозит до 2 лет тюрьмы

Томский велосипедист 57 лет сбил пожилую женщину, вышедшую из "маршрутки". Она упала на асфальт и сломала бедро. Теперь любителю быстрой езды могут назначить наказание в виде лишения свободы. Фото: Иван Макеев

Прокуратура Кировского района Томска направила в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя областного центра, который обвиняется по ч.1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает 7 октября облпрокуратура.

- В августе текущего года мужчина проезжал на велосипеде по тротуару. В районе пл. Южной велосипедист, не снижая скорости, въехал на остановку общественного транспорта и сбил с ног 74-летнюю женщину, которая вышла из маршрутного автобуса. В результате наезда потерпевшая получила перелом правой бедренной кости со смещением отломков, - уточнили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский райсуд Томска. По сведениям сотрудников прокуратуры, обвиняемый может лишиться свободы на срок до 2 лет.