Томичи старше 80 лет и маломобильные жители могут привиться от COVID-19 дома

Чтобы бригада медиков приехала на дом, маломобильному гражданину нужно записаться через регистратуру в поликлинике по месту прикрепления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области маломобильные и пожилые люди старше 80 лет смогут поставить прививку от новой коронавирусной инфекции без посещения пункта вакцинации. Об этом сообщили в облздраве.

Чиновники отметили: чтобы бригада медиков приехала на дом, нужно записаться через регистратуру в поликлинике по месту прикрепления. Всего для вакцинации вне медучреждений сформировано 116 бригад по всей Томской области. Каждая оснащена средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером с температурой внутри -18 градусов для перевозки вакцины.

- Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, маломобильным гражданам необходимо подать заявку в медучреждение. Врачи при отсутствии противопоказаний назначат дату вакцинации. Уже на дому будет проведен медосмотр, и только после этого человеку сделают прививку, - уточнила замначальника облздрава Наталия Метелева.

Она добавила: на сегодня вакцинацию от COVID-19 в Томской области прошли 8729 человек старше 80 лет.