Спортсмены-экстремалы Томска предложили разбить газон вдоль памп-трека в Лагерном саду

Власти Томска рассчитывают завершить работы на нижней террасе Лагерного сада в октябре, чтобы горожане смогли отдыхать в нем уже в 2021 году. Фото: Ксения Высотина

В четверг прошло выездное рабочее совещание по благоустройству нижней террасы Лагерного сада в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик мэрии завершает обустройство паркур-парка и памп-трека, а также прокладку пешеходной тропы к стадиону «Буревестник».

Несколько лет администрация Томска занимается благоустройством Лагерного сада. Особенность 2021 года - решение обустроить пешеходную дорожку, связывающую Лагерный сад со стадионом «Буревестник» («Политехник»). Этим занимается бригада УФСИН. Власти поручили подрядчику завершить работы в течение двух недель.

По словам заммэра Томска по благоустройству Вячеслава Черноуса, в этом году на нижней террасе Лагерного сада реализованы V-VI очереди благоустройства, стоимость работ составляет 14,4 млн рублей. Уже практически завершены работы по обустройству паркур-парка, памп-трека, футбольной и городошной площадок. Подрядчику осталось обустроить недостающий газон и нанести разметку.

Руководитель областной Федерации экстремального спорта Виктор Пак уточнил: «Наше объединение активно участвует в тестировании элементов, передает свои замечания для устранения. Мы предложили заменить фракцию уложенного асфальта на более мелкую, углубить контруклоны на памп-треке, добавить вдоль его дорожек газон».