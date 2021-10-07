В Томске впервые в стране осуществлен показательный запуск большегрузных дронов

Вот они, "умные" машины, беспилотники, которые помогут доставлять грузы в отдаленные района Томской области, а в будущем смогут делать это и в других регионах. Фото: сайт Минэкономразвития РФ.

В четверг, 7 октября, в Томском районе на авиаплощадке им. Чкалова состоялся демонстрационный запуск беспилотных летательных аппаратов. Его провели губернатор Сергей Жвачкин, замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Открывая церемонию, глава региона, в частности, сказал, что Томская область работает над развитием беспилотных технологий с момента старта проекта «Тайга» в 2018 году.

- Сегодня – контрольный срез большой трехлетней работы, показательные выступления готовности региона к эксперименту, который позволит нашей науке и инновационному бизнесу еще эффективнее развивать беспилотные технологии при поддержке институтов развития и крупного бизнеса, - отметил Сергей Жвачкин.

Напомним, региональные власти в сотрудничестве с Минэкономразвития, Минтрансом, Росавиацией, Фондом перспективных исследований разработали предложения по установлению в регионе экспериментального правового режима (ЭПР) для развития беспилотных технологий. В настоящее время проект постановления правительства РФ, регламентирующего тестовое применение беспилотных летательных аппаратов, проходит согласования.

- Эксперимент по запуску большегрузных дронов в Томской области - новый этап в развитии отечественной логистики. В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, с воздуха мы сможем доставлять продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом, - подчеркнул замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, беспилотники должны стать важным звеном развития отраслей народного хозяйства. «Их применение безгранично: аэрофотосъемка, доставка грузов и многое другое. Томская область участвует в инновационном проекте, который определит будущее авиации», - заявил он.