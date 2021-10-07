В Томской области действие временного порядка признания инвалидности продлено до весны

Специалисты МСЭ напоминают: установление инвалидности с началом пандемии устанавливается заочно и продлевается автоматически. Временный порядок продлен до весны. Фото пресс-службы ГБ МСЭ по Томской области Минтруда России.

До 1 марта будущего года в регионе продлен временный порядок признания гражданина инвалидом, сообщила 7 октября пресс-служба регионального бюро медико-социальной экспертизы.

Уточняется, что соответствующее постановление Правительства РФ было принято 21 сентября 2021 г. Признание человека инвалидом будет производиться заочно, то есть только на основании медицинских документов, а лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) необходимости нет. Если человек уже был признан инвалидом и срок инвалидности истекает в период с 1 октября по 1 марта 2022 года, инвалидность продлевается на 6 месяцев с даты истечения срока. Это также будет сделано автоматически, подавать заявления и куда-либо обращаться не надо. Пенсионный фонд должен предоставить в бюро МСЭ сведения об истечении срока инвалидности. А бюро МСЭ, в свою очередь, оформит справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида и вышлет их гражданину по почте.

- За период действия Временного порядка признания лица инвалидом с 9 апреля 2020 года по 1 октября 2021 года инвалидность установлена у 17 799 граждан Томской области, в том числе 5 513 граждан были признаны инвалидами впервые, 12286 граждан – повторно, из них у 7497 граждан продлено в автоматическом режиме, - отметили в ГБ МСЭ по Томской области.